Slankere organisation vedtaget af byrådet

Sønderborg Kommune: Det er nu formelt besluttet, hvordan Sønderborg Kommunes nye og lidt slankere forvaltning ser ud i fremtiden - og den fremtid er allerede begyndt. Det bliver helt udramatisk kommunaldirektør Tim Hansen, der fortsætter som kommunens topchef med en række stabe som erhverv, byrådssekretariat, politik og analyse, HR og arbejdsmiljø samt Sønderborg Lufthavn. Hans stilling har aldrig været en del af øvelsen om en slankere organisation.

Helle Mønsted Nielsen bliver direktør for Job & Velfærd, Carsten V. Lund er direktør for Børn, Uddannelse og Sundhed. Bjarke Eriksen er direktør for Økonomi, Teknik og Miljø, mens Inge Olsen er direktør for Kultur, Turisme og Bæredygtighed.

Netop Inge Olsen blev på et lukket byrådsmøde onsdag aften fastansat. Hun har tidligere været åremålsansat, og 31. maj stod hun til at kunne indkassere en bonus for at have passet sit arbejde - altså opfyldt sin kontrakt - og den lød på et halvt års løn. Det er cirka 665.000 kroner. Men den bonus vinker hun farvel til, da hun nu overgår til at blive fastansat. Det er efter samme model som Tim Hansen, da han i sin tid blev kommunaldirektør i Sønderborg Kommune, hvor han tidligere var direktør.

- Det kan jeg bekræfte, siger vicekommunaldirektør Carsten V. Lund.

Sønderborg Kommune vil gerne afvikle den ansættelsesform med bonus, der har været en del omtalt og kritiseret i danske medier de senere år.

Carsten V. Lund kan til gengæld ikke oplyse, om Inge Olsen får en højere fast løn nu, da hun ikke længere er ansat på åremål med en bonus.

- Det kan jeg ikke, fordi jeg ikke har været en del af den forhandling. Det er noget kommunaldirektøren har forhandlet, og han holder ferie. Men man kan se direktørernes løn på kommunens hjemmeside, og så på et tidspunkt kan du se den nye løn, siger Carsten V. Lund.

Borgmester Erik Lauritzen (S) bekræfter også, at både kommunaldirektøren og direktøren har frasagt sig bonus i forbindelse med fastansættelse.

- Det er sådan, det er. Jeg kan ikke huske det præcise tal for Inge Olsens løn, men jeg mener, hun vil gå ned i løn med fastansættelsen, siger han.