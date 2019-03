Grisene hos Maaling Avl & Opformering har i årevis haft en ufarlig form for lungebetændelse, men som alligevel har fået efterspørgslen til falde. Derfor har ejerne nu besluttet at bygge en ny besætning op.

Broagerland: Selvom Maaling Avl & Opformering nu for femte år i streg er blevet kåret til Danmarks bedste avler af Landrace-grise, så går det langt fra, som man gerne vil. Sygdommen er ikke farlig for hverken dyr og mennesker, men det går ud over salget til udlandet. Det er blevet sværere og sværere for gården at sælge avlsgrisene især i Tyskland men også Spanien. Ændrede markedsvilkår i hele verden betyder, at dyr uden prædikatet med højeste sundhedsstatus bliver mere og mere besværlige at sælge. - Det er voldsomt frustrerende, når der nu ikke er noget galt med dyrene, men sådan er det. Kunderne synes ikke, det ser pænt ud i papirerne, så nu går den ikke længere, forklarer Claus Petersen.

En svær beslutning Familien Petersens svin har haft sygdommen igennem mange år, og det har de seneste 4-5 år gået ud over afsætningen. Derfor har han og hustruen Maria nu taget den store beslutning at slagte alle grisene for at bygge en helt ny og sygdomsfri besætning op. - Vi havde eddermame ondt i maven den dag, vi tog beslutningen, men det var nødvendigt at starte fra bunden, hvis vi skulle eksistere fremadrettet som avls- og opformeringsbesætning. Samtidig ser vi ind i en fremtid med flere afsætningsmuligheder, hvilket understøtter beslutningen om saneringen. Der er allerede købt en ny og rask Landrace-besætning, som svineavleren er ved at bygge op på en lejet gård ved Sommersted.

Mange bolde i luften For at bevare gårdens nuværende supergener bygger de en kejsersnitklinik, hvorfra de vil overføre de bedste gener af de nuværende Landrace og Duroc-svin hjem til besætningen igen. Noget, der ikke er praktiseret før i Danmark, og som har krævet en særlig tilladelse. Til sommer vil staldene på Skeldemark være tomme. Derefter venter en grundig rengøring, hvorefter et specialfirma kommer og gør staldene klar til nye dyr. Også familien Petersens andre gårde får samme omgang. - 2019 bliver på alle måder et specielt år med mange bolde i luften. Det er meget udfordrende både for os og vores medarbejdere, ligesom vi trækker store veksler på medarbejdere, forklarer Claus Petersen, der håber i 2021, at have Maaling Avl & Opformering i på fode igen.