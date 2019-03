Slaget om Sønderjylland: Thulesen Dahl lader op ved Dybbøl Mølle

Sønderborg: I det seneste slag ved Dybbøl Banke tabte Danmark Sønderjylland til overmagten.

I aften er det de sønderjyske vælgere, som Dansk Folkeparti vil forsøge ikke at miste til en udefrakommende modstander, når partiformand Kristian Thulesen Dahl møder Nye Borgerliges Pernille Vermund til en debat i Aabenraa. Pernille Vermund har med sit kandidatur i Syd- og Sønderjyllands Storkreds angrebet Dansk Folkepartis højborg i det såkaldte "Gule Danmark".

- Sydjylland bliver brugt i et politisk spin. Når en nordsjællandsk kandidat fra Ny Borgerlige stiller op her, så er det for at få konflikten med Dansk Folkeparti. Det er lidt påtaget, siger Kristian Thulesen Dahl.

I dag har han besøgt Dybbøl Mølle, som med Dansk Folkepartis indflydelse er kommet på Finansloven for 2019, for at høre om planerne for restaurationen, der skal gøre Dybbøl Mølle klar til den store genforeningsfest i 2020. Møllen er gået fra at være et symbol på det "noget", der er galt i Danmark, til at være et sønderjysk nationalsymbol.

Og Sønderjylland bliver vigtig i valgkampen:

- Sønderjyderne er afklarede i forhold til de nationale værdier, så det er også dem, der vinder slaget om Sønderjylland. Vælgerne bestemmer. Jo flere partier, der byder ind, des stærkere står demokratiet, siger Kristian Thulesen Dahl.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Ny Borgerliges Pernille Vermund.