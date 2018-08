Slår igen rekord: Sparekasse brager derudaf

Pengeinstituttet har netop præsenteret sit bedste halvårsregnskab nogensinde med et plus før skat på 14,4 millioner kroner.

Sønderborg: Broager Sparekasse har præsteret sit bedste halvårsregnskab til dato. I forhold samme periode sidste år er overskuddet før skat steget med 1,9 mio. kr. til nu 14,4 mio. kr., hvilket er væsentlig bedre end forventet.

- Alt i alt er vi rigtig tilfredse og stolte over dette halvårsregnskab. Vi er især glade for at se, at udlån til erhverv er stigende. Det har det seneste års tid været vores mål, at vækste på erhverv, og at det nu kan ses på tallene er bare rigtig godt, siger Lars Christensen, direktør i Broager Sparekasse.

Fordelingen mellem privat og erhvervskunder er nu 63/37 procent mod 65 procent til private og 35 procent til erhverv i første halvår 2017. Sparekassen vil gerne have erhvervskunderne til at fylde mere - helt op til 50 procent.

Mens andre banker har trukket deres erhvervscenter væk fra Sønderborg, har Broager Sparekasse opprioriteret deres. Flere erhvervskunder er den primære grund til, at udlånet i sparekassen det seneste halvår er steget til det højeste niveau de seneste 18 måneder.