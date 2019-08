Skyways Technics vender stort minus til plus

2017 blev et skidt år på grund af annulleringen af en række opgaver fra store kunder samt vanskeligheder med indkøringen af et nyt it-system.

- I andet halvår steg omsætningen mere end 35 procent, og salgsmæssigt er det fortsat med at flyve afsted her i 2019, siger en tilfreds administrerende direktør Benjamin Nielsen.

Resultatet for første halvår 2018 var faktisk utilfredsstillende, men udviklingen i omsætning og indtjeningen i andet halvår var anderledes positiv. Alt i alt kom Skyways Technics derfor ud med et plus på 1,3 millioner kroner før skat.

Sønderborg: Skyways Technics med hovedsæde beliggende i Sønderborg Lufthavn er tilbage på sporet. Efter et skidt 2017 med et underskud på 7,7 millioner kroner før skat var der sidste år stor vækst i salget samt overskud.

- Der er godt gang i den på alle fronter. Der er og har været virkelig gang i Kuala Lumpur, men der har i 2018 og 2019 været okay aktivitetsniveau i Danmark. Desuden begynder USA også at kaste noget af sig, forklarer Benjamin Nielsen.

Stor optimisme

Skyways Technics har de senere år flere gange givet udtryk for, at den manglede plads i Sønderborg, havde svært ved at rekruttere folk og derfor kiggede mod udlandet i forhold til at ekspandere.

Virksomheden har derfor planer om indenfor de næste 3-6 måneder at begynde åbningen af en ny afdeling et sted i Europa. Den har kig på ti forskellige lufthavne i Syd- Øst- og Centraleuropa, hvoraf den altså vil vælge en.

- Vi har i dag svært ved tiltrække kunder længere væk fra end lige nord for Alperne, ligesom vi gerne vil servicere lidt større fly, end vi kan i dag, siger Benjamin Nielsen.

Skyways Technics forventer fortsat vækst i de kommende år og et positivt resultat for 2019 på niveau med årene 2013-2016, hvor den leverede overskud på mellem syv til ti millioner kroner før skat.