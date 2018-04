Skyttehuset kører i god gænge

Kulturhuset - Skyttehuset S/I har senest fået et nyt stort jordvarmeanlæg. Dermed forsøger den selvejende institution at spare yderligere på energien.

Sønderborg: Kulturhuset - Skyttehuset S/I i Skovhuse på Kær halvø kører i god gænge.

Det konstaterede formanden Viggo Ravn på generalforsamlingen, hvor han kunne fortælle, at det sidste nye i renoveringen og opdateringen af Skyttehuset er et nyt jordvarmeanlæg til næsten 450.000 kroner. Det er lykkedes at få etableret med donationer fra SE Vækstfond, Sønderborg Kommune, Sydbank og selvfinancering.

Dermed har Skyttehuset udskiftet et gammelt pillefyr og oliefyr, der var dyre i vedligehold og stod for en snarlig udskiftning.

- Det giver en årlig driftsbesparelse og er en rigtig god investering. Sammen med vort solcelleanlæg giver det en god besparelse, når vi hele tiden forsøger at spare på energien, understreger Viggo Ravn.

Formanden noterede også, at bestyrelsen efter købet af ejendommen på adressen Skovhuse 11 har to helt centrale opgaver.

- Nemlig at sikre bygningerne har en tilfredsstillende vedligeholdelses stand, så de kan bruges til formålet og ikke mindst sørge for en sikker gældsafvikling inden for den rådige økonomi, sagde Viggo Ravn.

Formanden blev genvalgt på generalforsamlingen. Det samme gjorde sekretær Erik Dreier, bestyrelsesmedlem Iver Juhl og bestyrelsessuppleant Ove Eskild Hansen. Kjeld Clausen stoppede i bestyrelsen. Nyvalgt til bestyrelsen blev Jens Chr. Hansen.

Revisor Ole Ravn og revisorsuppleant Knud Nicolai Møller blev genvalgt.