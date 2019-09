Skyttehuset er fyldt til bristepunktet med lopper

SØNDERBORG: Kulturhuset - Skyttehuset på Kær halvø er fyldt til bristepunktet med lopper til Borgerforeningens store efterårs loppemarked. Det foregår lørdag den 7. september og søndag den 8. september kl. 10.00 - 15.00.

I Skyttehuset er der igen et væld af lopper. Loftet er fyldt til bristepunktet, og i festsalen er der radio/tv-forretning og malerier, der bare står og venter på den rette nye køber/samler. I kulturladen er der også denne gang mange møbler.

- Der er også køkkengrej i lange baner, bøger, legetøj og lamper. Så kom og gør en god handel, siger Svend Aage Andersen fra aktivitetskomiteen i Borgerforeningen.

Grillen er tændt, så der kan købes ringriderpølser med brød, øl eller vand, og for dem der er til kaffe og lagkage, kan loppemarkedshjælperne i Borgerforeningen også klare det.

Der er dækket op under sejldugen på flisebelægningen foran Kulturhuset - Skyttehuset ud mod vejen.

- Så læg weekendturen ud på Kær halvø og bliv en oplevelse rigere, og for at du ikke skal gå alt for langt, vil der på en mark bag ved Skyttehuset igen være mulighed for at parkere bilen, siger Svend Aage Andersen

Overskuddet fra loppemarkedet går til Borgerforeningens mange forskellige kulturelle aktiviteter i Kulturhuset - Skyttehuset.