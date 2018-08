Hen over sommerferien har de to herrer stået for arrangementet "Vi løfter i flok" ved Sønderborg Slot, der sætter fokus på Første Verdenskrig, og som i år markerer hundredåret for krigens afslutning.

På området er der stillet en forhindringsbane op med hegn over, hvor børnene skal kravle igennem, og hvor det gælder om at komme først.

Frivillig fra Hjørring

I år er det fjerde sommer i træk, at Kåre Johannesen og Heino Løvendahl er taget til Sønderborg for at bruge deres fritid på at skabe opmærksomhed om Første Verdenskrig.

- Sæsonen er gået langt bedre end forventet, så det har været fantastisk, siger Kåre Johannesen, der oplever både danskere og tyskere komme forbi og deltage.

For Heino Løvendahl, der bor i Hjørring, er det en gammel interesse for den sønderjyske historie, der får ham til at være med i fem uger.

- Det giver også en masse erfaringer personligt at møde folk, som gerne fortæller løs om familieberetninger fra dengang, påpeger han.

I det samme sætter han de næste børn i sving på forhindringsbanen.

- Kan jeg nå at tage en sidste gang på banen, spørger Jonathan Brus, der skynder sig igennem.