Skyttebrødre forbereder kongeskydningen

Sønderborg: Borgerforeningens skyttelaug har på sit årsmøde begyndt forberedelserne til årets kongeskydning, som foregår lørdag den 9. juni, hvor der også er markedsdage i Sønderborg.

Oldermand Kjeld Clausen kunne fortælle skyttebrødrene, at der i år bliver et imponerende flot optog gennem byen. Foruden skyttelaugets to afdelinger med orkestrene Sønderborg Garden og Broager Brandværns Orkester er der foran skyttebrødrene optog mange fodboldbørn, der skal deltage i SUB's "Mini-VM stævne". Her kommer Green Forest Pipe Band til at gå foran. Det sidstnævnte orkester går sidst i optoget, når skyttebrødrene har været til modtagelse på Rådhuset hos borgmester Erik Lauritzen.

Ved laugsmødet ridsede oldermand Kjeld Clausen det seneste års aktiviteter i skyttelauget, hvor formanden for den selvejende institution Kulturhuset-Skyttehuset, Viggo Ravn, blev skyttekonge 2017.

Oldermand Kjeld Clausen blev på laugsmødet indstillet til at fortsætte i Borgerforeningens bestyrelse. Borgerforeningen har generalforsamling den 12. april.

Genvalgt på laugsmødet blev kommandør Erik Otten, formand for skydegruppen Egon Hansen, formanden for regnskabsgruppen Freddy Grøndahl, sekretær Jens Gøttler, delingsfører Leif Larsen og flaghejser ved Mølledammen Egon Hansen. Den store flagstang ved Mølledammen tilhører Borgerforeningen.