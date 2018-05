Skummende øl og god tyrolerstemning

Fredag aften blev der for 2. år skruet op for musikken og den gode stemning, da der som optakt til weekendens ringriderfest i Nordborg blev skrålet med og drukket litervis af skummende fadøl i hallen.

Nordborg: For 2. år var den traditionelle ringriderfrokost nemlig byttet ud med en Bierfest, da der fredag aften blev taget hul på årets ringriderfest i Nordborg. I år havde 520 deltagere sikret sig en af de eftertragtede billetter til en forrygende aften med vaske ægte tyrolerstemning.

I år havde man valgt at flytte festen ind i Nordborghallen, i stedet for det telt på pladsen der sidste år lagde ramme til den festlige aften. Udover lokale var der også mødt deltagere fra bl.a. København og Herning op for at være med. Den yngste var 18 år og den ældste 81, så der var gang i festen gennem flere generationer.

Musikken blev leveret af Top Seven, der sørgede for den helt rette tyrolerstemning og for at der både blev drukket, spist og danset i et forrygende tempo.