Skulpturparken dannede rammen om musikalsk udflugt

AUGUSTENBORG: Det vrimlede med ældre mennesker med madkurve og flasker, da der søndag var premiere på Picnic Koncert i skulpturparken i Augustenborg. Her stod stenstøtter og gipsfigurer blandt publikum, som ikke var sen til at indfinde sig under fanerne medbringende paraplyer og regntøj, da der blev mulighed for en musikalsk eftermiddag ved kunstcentret Augustiana, efter den tidligere så traditionsrige Alskoncert er endegyldigt lukket og slukket.

- Det er flere år siden, vi var til Alskoncert. Kvaliteten var for nedadgående. Det var synd, den kuldsejlede, siger Karen Marie Petersen, der med mand og to kunstinteresserede vennepar dukkede op til picnickoncert med landgangsbrød, frugt og lagkage.

- Det er trist, Kim Nørballe forlader Augstenborg og Augustiana. Han har været et stort aktiv, som vi har haft megen glæde af. Han har bragt kunst til byen af en kvalitet, som vi ellers ikke havde set, siger Jørgen Petersen i afskedens stund.

Kim Nørballe er en af initiativtagerne til Picninc Koncert, som blev sat i verden for at holde musikalsk liv i byen, efter Alskoncerten med fast adresse på plænen foran hertugslottet fik sværere og sværere ved at klare skærene. Som forgængeren måtte "udflugtskoncerten" slås med vejret, men der var masser af teltdug at gemme sig under, da regnen tog fat.

- Vi fløj på en sky, mener Kim Nørballe om topunderholdningen.

Det kostede 100 kroner at komme ind, og drikkevarerne skulle købes i parken. 200 indfandt sig rundt om bordene.