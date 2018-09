Sønderborg: Sønderborg Teater åbnede torsdag aften sæsonen med den poetiske komedie "Kurt og Kirsten", hvis indhold vi som teatergængere forberedes på at være i kærlighedens og skilsmissens tegn.

Kan man, når man bliver gift, på forhånd planlægge, at man vil skilles efter 30 års ægteskab? For mig er dette en absurd tanke, så nysgerrig efter at opleve stykkes udfald, sætter jeg mig godt til rette i salen, hvor jeg tidligere har haft mange gode teateroplevelser.

Der er nu gået 33 år i ægteskabet mellem Kurt og Kirsten, og vi lander lige midt i skilsmissens højdepunkt. Det er tydeligvis et ægteskab, der er kørt helt fast, men trods det, oplever vi her en intensitet i følelsesregistret, der sætter begge personer på prøve. Efter så mange års ægteskab har der trods alt været mange fælles oplevelser, der binder dem sammen, hvilket gør skilsmissen sværere. Selve situationen er den praktiske del med bodeling, men under overfladen lurer mange følelsesmæssige forhold mellem Kurt og Kirsten.