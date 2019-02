Skraldefirmas historie skræmmer ikke Sønderborg Forsyning

RenoNorden A/S skal fra 2020 skal hente skrald og genbrugsaffald i Sønderborg Kommune, og det viser sig som et selskab, der har været plaget af store problemer. Det norske moderselskab gik konkurs i 2017. Det danske selskab fik store underskud i 2016 og 2017, egenkapitalen var væk, og RenoNorden måtte opgive kontrakter i Vejle, Randers og Aarhus. I januar 2019 blev selskabet overtaget af spanske investorer. Bestyrelsen i Sønderborg Forsyning er trygge ved firmaet.

Sønderborg: Tirsdag offentliggjorde Sønderborg Forsyning A/S, at virksomheden RenoNorden A/S skal hente affald og genbrugsmaterialer hos borgerne i Sønderborg Kommune. Nu viser det sig, at selskabet har en fortid med meget store problemer. Det har opgivet kontrakterne i flere store danske kommuner, fordi de ikke kunne få en bæredygtig forretning ud af det. RenoNorden har vundet store markedsandele ved at være billigst, men altså i en række kommuner så billigt, at de måtte trække sig.

Firmaets moderselskab i Norge gik konkurs i 2017, og i både 2016 og 2017 kørte den danske del med store underskud - og egenkapitalen var væk. Det lykkedes dog i 2018 at få eftergivet gæld for 50 millioner kroner, og firmaet er i januar 2019 overtaget af det spanske selskab Urbaser A/S. I første halvår 2018 har RenoNorden A/S i Danmark et overskud på 34,6 millioner kroner.

Den noget brogede historie er god nok for Sønderborg Forsynings bestyrelse til, at de er helt trygge ved, at RenoNorden A/S skal hente skrald i Sønderborg Kommune fra 2020 og syv år frem. Det er en opgave til i alt cirka 235 millioner kroner.

- Vi er blevet præsenteret for nogle tal og regnskaber, der gør, at vi føler os trygge ved det, siger bestyrelsesformand Tom Hartvig Nielsen (S), Sønderborg Forsyning A/S.

- Kan vi så være sikre på, at det vil gå godt? Nej, det kan vi ikke, for der er jo aldrig en garanti for sådan noget, siger bestyrelsesformanden. Næstformand Peter Hansen (V) tror på, at RenoNorden vil levere en god service.

- Vi har selvfølgelig spurgt ind til sagen, og vi har fået de svar, der gør, at vi synes, det bliver spændende og godt. Vi har valgt det bud med den bedste service til den billigste pris, siger han.

Urbaser er et af Europas største affaldsselskaber, der opererer i 25 lande med en omsætning på 12 milliarder kroner, en egenkapital på 5,7 milliarder kroner og med 40.000 ansatte.