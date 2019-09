Skovmose er endt i en hængedynd

Principielt

Forsøget på at løse afvandingen af Skovmose med hold i vandløbsloven er hidtil strandet på, klagere har fået medhold i flere instanser som planklagenævn og takstions- og overtaksationskommission. En lignende sag i Jyllinge Nordmark, hvor et digebyggeri til sikring af borgerne mod storme og oversvømmelser ligeledes er blevet stoppet af klager, har fået kritikere og eksperter til at mene, lovgivningen er utidssvarende. Spørgsmålet er, om det er muligt at lave den om, så enkelte klager ikke kan stoppe almenhedens sikring mod naturens kræfter, uden at borgeres demokratiske rettigheder dermed lider ubodelig skade. Løsningen bliver en juridisk balanceakt. Skovmose blev oversvømmet adskillige gange i 2011 og i julen 2014 og 2015. Kommunen har udbedret landkanal L69 for 1,1 millioner kroner på betingelse af, grundejerene selv betaler resten af den efter sigende påkrævede afvanding til samlet seks millioner kroner. Arkil har været på vej ud i sommerhusområdet for at udføre afvandingen, men blev stoppet af klagesager. Alene betaling af kommunens advokater og rådgivere løber op i millionbeløb. Grundejerne er utilfredse med det såkaldte gennemsnitlige vandindeks TWI, der er et computerprogram, som angiver partsfordelingen ud fra nytteværdi. Det har vist sig, at grundejere, der havde haft oversvømmelse, skulle betale laveste sats, mens andre, der aldrig havde haft vand på grunden, skulle betale højeste andele. Det svækkede tilliden til TWI. Nogle af klagerne mener, det er nok med omlægningen af landkanal L69, så der behøves ikke gøres mere. Den holdning deler grundejere med lavtliggende sommerhusmatrikler ikke.