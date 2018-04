Skovens dyr lukker Nøffelskov Festival

Nybøl: I otte år har frivillige arrangeret Nøffelskov Festival i Nybøls nyplantede skov. Men efter otte år har Naturstyrelsen sagt nej til festivalen på grund af dyrelivet i den opvoksede skov. De frivillige bag festivalen håbede på at kunne finde en løsning på et møde med Naturstyrelsen Sønderjylland. Men der blev ikke fundet nogen løsning.

- Festivalen lukker i år, måske vil vi prøve at finde et andet sted, men umiddelbart er den lukket. Det er træls, når vi har fundet et godt koncept, og det var kanon hyggeligt, at der begyndte at være noget skov i forhold til starten, hvor det var buske. Der var en masse, der gad at hjælpe, så det har aldrig været en sur tjans at arrangere det, siger Lars Dorf fra den frivillige gruppe bag festivalen.

Begrundelsen fra Naturstyrelsen er, at Nøffelskoven nu har vokset sig så stor, at det generer dyrelivet, at der er en festival. Desuden tillader loven ikke støjende adfærd i skovene. Festivalen kunne dog godt få tilladelse, hvis den blev lagt udenfor ynglesæsonen inden den 15. marts eller efter den 15. juli.

- Vi vil ikke holde festivalen tidligt på året, hvor det er koldt. Og i efteråret bliver det for tæt på byfesten, hvor det er de samme mennesker, der hjælper til, siger Lars Dorf.

Omkring 70 til 80 frivillige har hjulpet til før, under og efter festivalen.