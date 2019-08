Skovby: Ringriderfesten i Skovby begynder fredag med ringriderfrokost i Skovby Kro's med musik af Tip-Top duo og et par hundrede deltagere, mens der lørdag er masser af aktiviteter på programmet.

Der er cykel/knallert/motorcykel ringridning og ikke mindst havetraktor ringridning. Om eftermiddagen er der også pensionisteftermiddag med lottospil og musikalsk underholdning. Det står Broager Tyrolerorkester for. Lørdag aften slutter med ringriderbal. Igen er Tip-Top duo på scenen.

Søndag står i rytternes tegn. Rytternes samles på Kegnæsgård, og optoget går til festpladsen. Det er Broager Brandværnsorkester og Sønderborg Blæsergruppe, som ledsager rytterne til dysten i de 11 galger. Søndag eftermiddag er der gratis sildemad i festteltet, og så er der traditionen tro rafleturnering i Skovby Kro' festtelt.

Næstformand ved Skovby ringridning, Henning Bonde Christiansen, mener, at der kommer 150 ryttere. Men Skovby har konkurrence af ringridning i Tinglev, og så er høsten i fuld gang.

Dette års ringriderfest i Skovby bliver uden tivoli. Det er kendetegnende for de små ringriderfester, at det er blevet svært at få et tivoli til at stille op. Det er dog lykkedes at få "Sjov og leg" fra Vejen til at komme til Skovby med hoppeborg og andet sjovt til pladsen.