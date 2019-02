Skoleskak til sidste mand

Skak er et hårdt og brutalt spil. Men er man god, kan man slippe for den almindelige undervisning. I hvert fald for en stund.

En hvid bonde går frem. Spillet er i gang. Brikkens filtbund skraber tørt over spillepladen. Lyden er gennemtrængende i Sønderskov-Skolens festsal, hvor Skolernes Skakdag bliver afholdt. Lige nu sidder 110 elever på mellemtrinnet i dyb koncentration. Og en enkelt journalist. - Det er din tur, siger Jacob Prytz, der har taget kampens første træk. Han er en af de i alt 300 elever fra Sønderskov-Skolen, der har meldt sig til Skolernes Skakdag. Den sorte bonde rykker et felt frem. Halvanden time er sat af til at afvikle skakturneringen for mellemtrinnet, og det er tid, hvor man ikke får undervisning. En hvid løber render ud på pladen. Jacob Prytz løfter sløret for sin plan med dagens skakspil: - Jeg spiller for at vinde. Taberne skal tilbage i klasseværelset og have timer, fortæller Jacob Prytz. Alt er på spil i skoleskak.

Skakkens oprindelse Skak opstod som spillet, vi kender i dag, for cirka 1500 år siden i det nuværende Iran, der dengang var Persien.Det persiske ord shah er ordet for konge, så skakmat betyder bogstaveligt talt: Kongen er død.

Foto: Timo Battefeld 110 elever fra mellemtrinnet på Sønderskov-Skolen og en journalistpraktikant fra JydskeVestkysten spillede med til Skolernes SkakdagFoto: Timo Battefeld

Et brutalt spil Taber man i skoleskak, skal man forlade festsalen og gå ned i klasseværelset, hvor undervisningen fortsætter som normalt. - Det er et hårdt og brutalt spil, fortæller Jørgen Mønsted, der er lærer på Sønderskov-Skolen. Eleverne skal selv melde sig til skoleskak, modsat Skolernes Motionsdag der er obligatorisk for alle elever inden efterårsferien. Skolernes Skakdag bliver også kaldt for Hjernegymnastikkens Motionsdag, da forskningen viser, at skak har en positiv effekt i matematikundervisningen. Jørgen Mønsted mener, at skak bidrager til langt mere end matematiske færdigheder: - De får mulighed for at fordybe sig i et spil, som alle kan lære at spille. De træner deres koncentration, når de reflekterer over alle de valg, de skal træffe i et spil skak, fortæller Jørgen Mønsted. I år deltager næsten 50.000 elever over hele landet i Skolernes Skakdag. 1300 er fra Sønderborg Kommune, fordelt på fem skoler.

Foto: Timo Battefeld Jacob Prytz danser af glæde efter at have vundet et skakspil. Foto: Timo Battefeld

Farvel og skak Et kæmpe timeglas er projiceret op på væggen i festsalen. Den tæller ned til kampens slutning. Hver runde tager ti minutter, og vinderen får lov at spille videre i den næste. Et hvidt tårn rammer den modsatte side pladen. Af de 110 elever der sidder i lokalet nu, vil halvdelen være væk om 1 minut. Det er alt eller intet, hvis Jacob Prytz skal undgå at tage tilbage til klasseværelset. - Skak, siger Jacob Prytz. Det hvide tårn bliver fældet af en sort løber. 30 sekunder. Efter en række taktiske manøvrer får han ram på sin modstanders dronning. - Så er tiden gået, siger Jørgen Mønsted højt i lokalet, og jubelråb og ærgrelse fylder festsalen. 55 elever og en enkelt journalist forlader efterfølgende lokalet. Tilbage til klasseværelset - og redaktionen.

Foto: Timo Battefeld 55 skakbræt blev sat op i festsalen på Sønderskov-Skolen. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Eleverne får frirum til fordybe sig i skakspillet. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Jørgen Mønsted har været med til at holde Skolernes Skakdag alle år på Sønderskov-Skolen. Foto: Timo Battefeld

