Skoler advares mod ny krænkende film af mindreårige

Sønderborg: Nu advares skoler i Sønderborg Kommune om, at en sexvideo med mindreårige fra lokalområdet muligvis bliver delt på sociale medier

Det sker, efter at det i sidste uge kom det frem, at flere end 1.000 personer i Danmark er sigtet for at have delt en sexvideo med mindreårige i den såkaldte Umbrella-sag.

Advarslen til skolerne i Sønderborg kommer fra det lokale SSP, der er et samarbejde medllem skoler, sociale myndigheder og politiet:

- Der skulle være delt ulovlige billeder af seksuel karakter i Sønderborg Kommune - uden at dette var en del af den verserende Umbrella-sag. Sagens omfang er i skrivende stund ikke fuldt ud belyst, men vi ved med sikkerhed, at rygterne allerede svirrer på flere skoler, og at den omhandlende video måske allerede er i færd med at blive delt. Der skulle være tale om en film, der viser seksuel interaktion mellem to mindreårige, skriver en SSP-konsulent i et brev til lokale skoler.

I brevet opfordrer SSP til, at forældre tager generel en snak deres børn om sociale medier og krænkende materiale.

- Det er vigtigt, at man tager samtalen om dette em med sine børn også selv om det måske kan blive lidt akavet, siger Ungdomsskoleleder Ole Rasmussen, der er ansvarlige for kommunens SSP-konsulenter. Han kan ikke kommentere yderligere på den konkrete sag.

Det er ifølge Ole Rasmussen yderst sjældent, at man lokalt oplever sager, hvor krækende materialer bliver delt elektronisk.

Alligevel er det vigtigt at tale om det, mener han.

SSP Sønderborg har sendt informationsmateriale ud til alle kommunens skoler, der er blevet bedt om videreformidle det til forældrene. Derudover forventer Ole Rasmussen, at Ungdomsskolens SSP-konsulenter kommer til at holde flere foredrag om emnet i den kommende tid.

- De fleste forældre er meget engageret i børnenes hverdag, men mange ved faktisk ikke, hvad børnene laver på internettet. Er man forældre, så er det i dag en del af pakken, at man taler med børnene om deres adfærd i den virtuelle verden, siger Ole Rasmussen.

Materialet fra Det Kriminalpræventive Råd indeholder blandt andet en liste med gode råd samt et række spørgsmål og svar om emnet.

- Vi håber, at det kan få unge til at overveje, hvordan man opføre sig i den virtuelle verden. Mange unge opfatter det som pjat og leg og tænker ikke over konsekvenserne. De ved godt, at det får konsekvenser, hvis man stjæler i en butik, men mange opfatter desværre de sociale medier som lidt fredet land, siger Ole Rasmussen og fortsætter:

- Det er også et budskab til de unge om at tænke sig om. Hvis først man deler noget på nettet, er det umuligt at fjerne igen. Det gælder alle former for billeder, som man ikke vil konfronteres med om ti år.