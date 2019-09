En byport, et helleanlæg, fremrykning og cykelsti og hajtænder skal sammen med et en udvidelse af arealet ud for Æblegård Friskole sikre skolebørn og andre i Adsbøl, hvor der er afsat 1,6 millioner kroner til at forbedre trafikforholdene.

ADSBØL: - Jeg er harm over, voksne mennesker kan finde på at skælde en skolepatrulje ud, siger formand for teknik- og miljøudvalget Aase Nyegaard, Fælleslisten.

Det er vedtaget at afsætte 1,6 millioner kroner til at sikre trafikforholdene ved Æblegård Friskole i Adsbøl. Vejen dertil har været brolagt med vrede lastbilchauffører, der har skældt ud på børnene, og trafikanter, der trykker hårdt på speederen for at komme hurtigt gennem bysamfundet. Nogle har endog valgt at køre i høj fart hen mod forgængerfeltet for så at blokere bremsen i sidste øjeblik. Travl trafik og skolebørn er en farlig cocktail. Det har udvalget taget konsekvensen af.

- Jeg vil gerne appellere til, bilister respekterer skolepatruljerne, der står tidligt op for at hjælpe deres kammerater i trafikken, siger Aase Nyegaard.

Der kommer indtil flere helleanlæg i Adsbøl - den ene i form af en byport ved byskiltet lige før Truenbrovej. Der kommer krydsningsheller ved Østerbakken, som bryder det lige vejforløb. Der bliver en venstresvingsbane mod Østerbakken for at hindre bilerne i at køre op i hinanden. Ved Kobberholmvej fremrykkes cykelsti og hajtænder, så oversigtsforholdene forbedres betragteligt. Ud for Æblegård Friskole udvides ventrearealet til to meters bredde med en støttehelle, og underlaget hæves for at øge trygheden for de bløde trafikanter.

Borgere i Adsbøl har gjort politikerne opmærksom på problemerne med den gennemgående trafik. I august blev der udstedt 140 fartbøder på to dage. Biler på vej til og fra motorvejen passerer igennem, ligesom beboerne frygter øget trafikpres, når vejen mod Egernsundbroen bliver ført ind i ét mod tidligere to spor.

- Vi vil gerne motivere til, flere cykler og går, så det er vigtigt, vi skaber gode forhold for de bløde trafikanter. Fartbegrænsningen på 50 kilometer i byer er tilsyneladende ikke nok. Vi er nødt til at regulere forholdene, så bilisterne hjælpes til at sætte farten ned, siger Aase Nyegaard.

Pengene til trafiksikring i Adsbøl findes i andre puljer.