Skolelever med i et naturvidenskabeligt inferno

"Vandets hemmeligheder" var temaet på årets naturvidenskabsfestival, som Sønderborg Statsskole har tilsluttet sig og vil have til at vokse de kommende år.

Sønderborg: Vand er normalt noget vi bare har, når vi drejer på vandhanen eller adgang til langs kysten. Men det har evner, som kun naturvidenskaben kan gøre os klogere på. Og lige præcis det at blive klogere - gerne på den sjove måde - var konceptet, da den årlige Naturvidenskabsfestival mandag lagde vejen forbi Sønderborg Statsskole. Her havde to gymnasieklasser fået til opgave at guide et halvt hundrede grundskoleelever fra 8. til 10. årgang gennem forsøg, der alle skulle vise, hvad vand også kan. Noget dramatisk og andet mindre dramatisk, men i de fleste tilfælde ret fascinerende. Specielt da dagen kulminerede med et stort show i skolen festsal. Men forud var et par workshops, hvor eleverne selv kunne forsøge sig i kemiens og fysikkens verden.

Naturvidenskabsfestival Naturvidenskabsfestival er en national festival, som har til formål at skabe engagerende oplevelser med science blandt børn og unge.Naturvidenskabsfestival, der er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet hos Astra - det nationale naturfagscenter, finder sted hvert år i uge 39 og har over 150.000 deltagende elever fra folkeskoler.



På Sønderborg Statsskole var to gymnasieklasser involveret i de elevstyrede workshops. Årets tema var "Vandets hemmeligheder".



Med våde hænder kan man godt lige holde sæbebobler med brint i hænderne, mens gassen hurtigt brænder af. Foto: Henrik Rath

Blodige arme En af dem handlede om at skabe teaterblod, der kan skæres lige ned i for eksempel en arm. Det kan laves ved en kemisk forbindelse mellem Jern 3-klorid og et stof med det lange navn kaliumthiocyanat. - Det er da ret vildt, hvad det sker, kommer det fra Jason Tran, da han sætter kniven ned på inderarmen af klassekammeraten Weronika Krupa fra 8. c. Forinden havde Joakim Doktor - behørigt klædt i hvid kittel - rørt det orange jernsalt op og smurt ud på armen, så det ikke kunne ses. Også han fortæller dedikeret om forsøget, selv om han egentlig har planer om at læse jura, når folkeskole og gymnasietiden en gang er slut. - Det er da sjovt, når det nu snart er halloween, men ellers tænker jeg nok mest på naturvidenskab, når det tordner, tilføjer han.

Fra venstre: Jason Tran, Weronika Krupa og Joakim Doktor i gang med deres "blodige" kemiforsøg. Foto: Henrik Rath

Endnu større næste år Men mange skoler og virksomheder spejder langt efter unge med interesse og evner omkring teknik og naturvidenskab. - Derfor handler det også om at vise, hvad naturen kan og fange de unges interesse med sjove forsøg, som følges af en forklaring i et praktisk og teoretisk forløb. Vi har her på statsskolen valgt at tilslutte os den årlige naturvidenskabsfestival for at udbygge den, forklarer pædagogisk leder på gymnasiet, Karin Kristiansen. Næste år er temaet elektromagnetisme, da det er 200 året for danskeren H.C. Ørsteds opdagelse af den elektriske strøms virkning på en magnetnål. - Så vi har noget ekstraordinært i støbeskeen til naturvidenskabsfestivalen i 2020, afslører Karin Kristiansen.

En rose frosset ved minus 200 grader kan splintre som glas. Foto: Henrik Rath

Plastbægre skal rammes med røgringe, der har et roterende lufttryk i sig. Foto: Henrik Rath

Weronika får snittet armen med teaterblod. Foto: Henrik Rath