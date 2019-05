Skoleleder har sagt op: Kroppen sagde stop

Sønderborg: Arbejdspresset blev for meget for lederen af Ahlmann-Skolen, som derfor har sagt sin stilling op.

- Det er af ren private sundheds- og helbredsmæssige årsager. Jeg var på vej til at blive ramt af stress. Kroppen sendte en række signaler om, at nu skulle jeg passe på, forklarer Andrea Schütz Steffensen og nævner hun blandt andet i periode har haft svært ved at sove.

I to et halvt år har hun været leder af byskolen i Sønderborg. Drømmen om at blive skoleleder fik hende i december 2016 til at kvitte stillingen som projektleder hos Kata Fonden, der udvikler og driver projekter med fokus på læring og innovation.

Hun var inden fonden 14 år på Nydamskolen først som lærer, siden administrativ leder, pædagogisk leder og slutteligt viceskoleleder.

- Familien og andre jeg er tætte med kunne se, at jeg på det seneste ikke var den samme. Det er vemodigt at sige farvel, men man har kun det ene liv, og jeg måtte passe på mig selv, siger Andrea Steffensen.