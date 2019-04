Skoleleder: Vi har taget hånd om sagen

- Chaufføren skal ikke tage sig af det pædagogiske men passe sin kørsel, men som voksen har man selvfølgelig særlige forpligtelser. Selvfølgelig reagerer vi, hvis der sker nogle uhensigtsmæssige ting. Det har vi også gjort i den her sammenhæng. Forældre må have tiltro til, at vi agerer ordentligt og fornuftigt. Vi har alle en fælles interesse i, at børnene har det trygt og godt, understreger Trine Petersen.

Så det er helt okay, at chaufføren ikke griber ind men tværtimod bidrager med kommentarer?

På en lydoptagelse, som en dreng fra taxaen har optaget, og som JydskeVestkysten har hørt, kan man høre, at de andre børn har kaldt drengen racistiske navne, mens chaufføreren spørger, om børnene skal hjem og lave børn?

- Det kan være svært for børnene at sidde sammen tæt, når man er trætte efter en skoledag, forklarer skoleleder Trine Petersen.

- Vi tager altid sådanne sager alvorligt. Vi har taget hånd om sagen og reageret både i forhold til børnene og taxafirmaet, siger Trine Petersen, der er leder af Kløver-Skolen, hvorunder Huholt Skole hører under som afdeling.

Kan ikke fortælle alt

Hun kan med henvisning til tavshedspligten i personalesager ikke oplyse, hvad der konkret er sket overfor chaufføren.

- Vi har gjort, det vi skulle. Vi kan ikke fortælle forældre alt, hvilket jeg godt kan forstå er svært for forældre at forstå, men noget går ind under vores tavshedspligt, siger Trine Petersen.

Hun oplyser, at skolen gennem flere år har brugt taxaselskabet og har et tæt og godt samarbejde. De chauffører, der kører med børnene bliver hvert andet år inviteret til et møde, hvor de bliver orienteret om, hvilke udfordringer børnene har, og hvordan man kan håndtere dem.

De utrygge forældre forslår, at det blive pædagoger, som skal køre børnene eller alternativt en pædagog, som kører med i skoletaxaen en periode. De efterlyser også, at ledelsen tager dem og mobningen alvorligt.

- Vi har tidligere inviteret forældrene til dialog, og vi gør det gerne igen, lyder det fra skolelederen.

Eleverne på både Kløver-Skolen og Huholt Skole er blevet visiteret til at gå der. Det er børn med særlige behov ofte med en diagnose eller handicap. Altså børn med behov for særlige hensyntagen og støtte.