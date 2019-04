Gråsten: Pigeholdet fra Gråsten Skole måtte se sig slået i finalekampen i Ekstrabladets skolefodboldsturnering, som fandt sted torsdag eftermiddag på Vejle Stadion. Kampen endte 3-1 til pigeholdet fra Lille Næstved Skole.

Gråsten-pigerne kom skidt fra start, da de efter to minutter kom bagud med 1-0. Efter et kvarter var stillingen 2-0 og resten af kampen gik med at indhente modstanderen. Det lykkedes dog ikke for Gråsten Skoles pigehold denne gang.

I turneringens 30 år er det første gang, at Gråsten Skole har haft et hold med til finalen, og det var et held at pigerne overhovedet kom på banen.

Bussen, som DBU havde arrangeret for pigeholdet, dukkede nemlig ikke op om morgenen, måtte træner Mogens Hansen erfare:

- DBU havde arrangeret busserne, men der var sket en intern kommunikationsfejl i busselskabet. Så vi måtte vente fem kvarter på en ny bus og missede så åbningsceremonien, fortæller Mogens Hansen.

Pigerne spillede i deres nye grønne dragter med nummer og navne på ryggen.