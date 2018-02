Skoleelever i skarp talenttræning

Seks 7. og 8.-klasses elever fra Privatskolen Als er i gang med et forløb under TalentCamp, hvor deres særlige faglige styrker og interesser for matematik, dansk og engelsk udfordres og udvikles.

Sønderborg: Seks 7. og 8.-klasses elever fra Privatskolen Als er i et træningsforløb kaldet TalentCamp, hvor deres særlige faglige styrker og interesser i matematik, engelsk og dansk får ekstra næring. Det er klassernes lærere, som vurderer, hvilke elever der skal tilbydes muligheden. Alle har de i december og januar været afsted til blandt andet Hjørring, Fredericia og Brønderslev. Men i marts og april venter nye udfordringer få de seks talenter, når de skal til Fyn og Sjælland. - Min far er lidt af en matematikfanatiker, så han har introduceret en del til mig. Jeg synes, det er spændende - særligt sådan noget med at føre bevis for noget og ligninger, siger Jonas Johansen fra 7. b. Sammen med Sebastian Juhl-Jensen og indisk fødte Aryan Bhausar deltager han i campens matematiklinje. - Vi er i gang fra ni morgen til klokken seks om aftenen. Man bliver lidt træt i hovedet, men det er virkelig fedt. Og så har de rigtige kridttavler. Jeg elsker at skrive med kridt, lyder det begejstret fra Aryan.

Læs mere på TalentCampDK blev grundlagt i 2014 med hjemsted i Hjørring og har en række grundskoler - primært friskoler og privatskoler - som medlemmer. Sekretariatet, som står for den daglige administration af foreningens arbejde, ligger i København.Foreningens primære formål er at tilbyde de dygtigste elever i grundskolen faglige udfordringer, hovedsageligt i grundfagene matematik, engelsk og dansk. Desuden at skabe et netværk, som eleverne kan trække på gennem hele deres uddannelsesforløb.TalentCampDK gennemfører hvert år TalentCamps for talentfulde elever, der går i 7. - 9. klasse. En TalentCamp er en forlænget weekend, hvor deltagerne får minimum to dages undervisning og eventuelt en dag med kulturtilbud og/eller besøg på uddannelsesinstitutioner/virksomheder.Læs mere på www.talentcamp.dk

Dejligt at regne den ud Maria Mai går i 8.a og er også bidt af matematikkens formler: - Ligninger og algebra er ret spændende. Specielt processen i udregningen hvor man kan putte forskellige tal ind i formler, og så får man et resultat. Det at regne den ud og forstå det undervejs er fedt, mener Maria, som tager selv afsted til Odense i begyndelsen af april for at deltage tre dage i TalentCamp. I samme klasse, men i den anden ende af fagskalaen, er Bitten Elley, som deltager i dansk. - Jeg synes, at det bedste ved dansk er, at der ikke er noget præcist facit. Man kan argumentere for mange holdninger og svar, siger Bitten, som denne gang skal fordybe sig i medier. - Vi skal se på mediers udvikling og deres målgrupper. Blandt andet ved at opdele mediebrugere i grupper. For eksempel er det blå segment de yngre, højtuddannede og velstillede, som nok mest læser dagbladet Børsen, forklarer Bitten.