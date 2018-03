Skoleelever fik bedre styr på pengene

48.000 unge er så dårlige betalere, at de er kommet i RKI-registret. I denne uge er privatøkonomi på skemaet på over 700 skoler - blandt andet i Augustenborg.

- Det er hyggeligt at komme ud og møde eleverne, og ikke mindst være med til at give dem en bedre økonomisk forståelse for begreber som renter, budget og opsparing, siger Maja Johansen, der også har besøgt Lyreskovskolen i Padborg samt senere Nørreskov-Skolen i Guderup samt Gråsten Skole.

Fandt første gang sted i marts 2014. Finans Danmark står bag initiativet, og har bedt Danmarks Matematiklærerforening om at udarbejde det officielle undervisningsmateriale. Formålet med Pengeugen er at højne børn og unges finansielle forståelse gennem undervisning i privatøkonomi. Forbrugerrådet Tænk og Finansforbundet bakker sammen med Danmarks Matematiklærerforening op om formålet.

Med "Pengeugen" ønsker arrangøren Finans Danmark, der er interesseorganisation for bank- og realkreditsektoren, at forbedre børn og unges finansielle forståelse. I alt er 710 bankdirektører og rådgivere fra landets banker er involveret i undervisningen af de unge.

Elever blev klogere

I løbet af de par timer bankrådgiveren besøgte 8.a., tog hun i høj grad udgangspunkt i de økonomiske dilemmaer, som teenagere ofte oplever. Undervejs kom hun også ind på faste udgifter og indtægter samt fordelen ved at lægge et budget, der giver overblik over økonomien.

- Det er et meget relevant emne, som eleverne kan relatere til. Nogle ved lidt i forvejen, mens andre er totalt på bar bund. Alle lærer under alle omstændigheder noget, de har gavn af, siger matematiklærer Anders Krogh, som gentagne gange har inviteret "Pengeugen" på besøg samt hvert skoleår har et forløb med fokus på økonomi.

Også i år var digital sikkerhed et særligt tema på 'Pengeugen'. Især var der fokus på at lave gode passwords og undgå at blive snydt, når du handler på nettet. Til sidst fik eleverne i 8.a. mulighed for at afprøve deres viden om penge i et pengespil.

- Selvom jeg har fået gode råd af mine forældre, så var der flere ting, jeg ikke vidste så meget om, siger elev Sander Cederholm Lemming.