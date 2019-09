Han går i 3. klasse sammen med 8-årige Villads von Essen, som tog et kort op fra gårsdagens tur i Universe, og de to drenge begyndte at fortælle om turen, mens de pegede på kortet.

- Friskolen Østerlund kørte tirsdag morgen over til os i bus, og så tog vi den samme bus og kørte til Als. Det er en god måde at spare penge på, siger Jette Dupont Kristensen, der er pædagog på skolen.

- Det har været lidt af et puslespil med så mange børn på en gang og så mange hold. De yngste og de ældste får ikke det samme forløb. Det er kun de ældste, der skal se vores film, for den er for voldsom for de små, siger Jens Jacob Beck, der er formidler på historiecentret.

De to friskoler bytter skoler uden beregning, så de på den måde slipper for en lejeudgift. Og børnene kommer til at opleve en anden skoles faciliteter.

Ny leg og madmødre

Det er første gang, at Sønder Nærå Friskole prøver at bytte skolen med en anden skole. Forstander Mikael Wortmann er begejstret for ideen.

- Bare det at komme ud og se en anden skole er en oplevelse for børnene. De små kunne næsten nøjes med at lege på den nye legeplads. Det er en helt anden måde at bo på i forhold til at leje et skolecenter. Her kan vi også have forældre med, der laver mad til os, siger Mikael Wortmann.

Den fynske friskole har ti forældre med, der sørger for maden, mens elever og medarbejdere er på tur.

- Vi bytter lige over med Friskolen Østerlund, så vi sparer nogle penge. Normalt tager hver klasse afsted hver for sig, men her kan vi tage afsted alle sammen og få en fællesskabsfølelse. Vi spiser sammen og snakker sammen. Det er en vigtig del af vores trivselspolitik, at små og store mødes, siger Mikael Wortmann.