Dybbøl-Skolen og Sønderborg Kommune har overfor Sydtrafik og firmaets chauffører gjort det klart, at ingen busser må køre forbi elever, der står ved et stoppested. Det gælder både skolebusser og almindelige bybusser. Til gengæld ændres der ikke i skolebussers køreplaner. Stort set alle busser kommer nu til skolen til tiden, lyder det.

Sønderborg: Sønderborg Kommune og Dybbøl-Skolen mener nu slet ikke, at der længere er et problem med skolebusser, der kommer for sent til skolen om morgenen.

I december beskrev JydskeVestkysten, hvordan flere børn og forældre har oplevet, at skolebusserne kom så sent, at de ikke kunne nå i skole til første time - eller at busserne slet og ret kørte forbi de små elever med skoletasker på ryggen. Nu har skoleleder Michael Jacobsen og Tina Aagaard Mørkeberg, Sønderborg Kommunes projekt- og anlægsforvaltning skrevet et fælles brev på skolens intranet.

Heri slår de fast, at der slet ikke er et problem med busser, der kommer for sent. Til gengæld skriver de, at Sydtrafiks chauffører har fået indskærpet, at de ikke må køre forbi elever, der står ved et stoppested. Det gælder skolebusser, men også bybusser.

"Desuden skal eleverne kunne køre med bussen, selv om de har glemt deres buskort eller har et "dødt" kort. Når Sydtrafik og Sønderborg Kommune gerne vil have, at eleverne bruger deres kort, er det for at føre statistik", hedder det i skrivelsen. Heri står der også, at skolebussernes køreplan fortsætter uændret.

"Vi har senest haft møde med de trafikansvarlige fra Sønderborg Kommune, og vi er enige om, at vi ikke ændrer ved skolens virksomhed eller andet, som det ser ud lige nu. Vi følger dog løbende udviklingen i forhold til bussens ankomsttidspunkt til skolen."