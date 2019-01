Skolebørn i Sønderborg forventes fredag 1. februar at forlade skolen for at deltage i en demonstration, der skal gøre opmærksom på klimaforandringer.

Sønderborg: 1. februar arrangeres en national klimastrejke i Danmark. Elever fra ti danske byer strejker for at ændre deres klimavrede og -frustration til klimahandling. Elever fra Sønderborg er med. De mødes kl. 9-12 på Rådhustorvet i Sønderborg. I Sønderborg vil der være kaffe, te og kage til alle, der kommer. Der er aktiviteter til alle aldre. Til yngre børn fra folkeskoler eller børnehaver har arrangøren Friday for Future workshops, hvor man kan lave armbånd og skrive eller male på. Der er også andre workshops, hvor man kan lave sit eget banner, skrive sit eget citat på en plakat, eller skrive et brev til politikerne. Sidste gang blev der skrevet over 25 breve som Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen tog med til klimatopmødet i Polen til COP 24. Der vil være musik i løbet af dagen af lokale musikere og bands, taler, digte, og Åben Scene hvis man selv har lyst til at fremvise sit synspunkt på klimakrisen på den måde man selv ønsker det. Man afslutter med en march til Alsion og tilbage igen.

Svensk forbillede Inspirationen til strejken kommer fra en svensk skolepige. Op til det svenske folketingsvalg i september 2018 strejkede 15-årige Greta Thunberg fra skolen i flere uger i protest mod den manglende politiske vilje til at tage klimaspørgsmålet alvorligt. Hun er hurtigt blevet et klimaikon for den opvoksende generation, og hun bliver ved med at strejke hver fredag. Hendes oprør har spredt sig vidt og bredt, og der arrangeres nu klimastrejke verden over fra Tyrkiet til Tyskland til Tanzania.