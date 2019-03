Alnor: Efter ulykken den 27. februar på Årsbjerg, hvor en 54-årig kvinde mistede livet, har skolebestyrelsen på Förde-Schule i Alnor henvendt sig til Sønderborg Kommune.

Skolebestyrelsen har i flere år ment, at T-krydset ved Bomhusvej, Årsbjerg og Egernsund Brovej mellem Rinkenæs og Gråsten er alt for farligt.

- Det er et farligt sted, fordi det har et svingede forløb. Når man kommer fra Gråsten og skal dreje af til venstre mod skolen ad Bomhusvej, holder man ude på vejen, fordi der er ikke en venstresvingsbane. På grund af svinget holder man og håber, at dem bagfra ser dig og bremser op. Tit tager man chancer, fordi man tænker: Jeg skal væk herfra, siger Solveig Schwarz fra Rinkenæs, der sidder i skolebestyrelsen.

På skolen med 184 elever er der samlet 174 underskrifter ind hos forældrene for bedre trafikforhold i krydset. I 2016 skete der ifølge skolen og bestyrelsen flere mindre biluheld i krydset, hvor skolens forældre var involveret. I den forbindelse blev der fældet træer og buske ved krydset, så man bedre kunne orientere sig mod venstre ved udkørsel fra Bomhusvej. Desuden blev der lavet en kiss and ride-bane på Bomhusvej, hvor forældre hurtigt kan sætte børnene af ved skolen.

- Der opstår stadig farlige situationer. Vi skal have afmonteret den fare, at man holder midt ude på vejen. Det er en uholdbar situation at sætte folk i, siger Solveig Schwarz.

På Bomhusvej ligger der ikke kun den tyske skole men også en række virksomheder, som skaber trafik fra Årsbjerg og Egernsund Brovej til Bomhusvej.