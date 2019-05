Skole Ol i Sønderborg: Hagl og hurtige fødder i luften

Sønderborg: Første gang sprang Shervan Dawoud tre meter og syv. Det var han ikke tilfreds med, så under næste forsøg fløj han hen over sandet med benene sprællende i luften.

Nu blev længden målt til 3,67 meter.

Shervan Dawoud, elev i 6. c på Sønderskov-Skolen, var tirsdag formiddag blandt 350 børn, der dystede til skole OL i atletik, arrangeret af Vidar i Sønderborg.

Halvvejs gennem formiddagen havde han vundet 80 meter løb og hækkeløb og fået en andenplads i kast med medicinbold. Med stor opbakning fra klassekammeraterne, som i det hele taget var gode til at bakke hinanden op.

"Super Leo" og "Kom så Liv", heppede sidelinjen, da 400 meter løbet blev skudt i gang.

Liv Sørensen, 6. a på Hørup Centralskole, var hurtigt i spidsen. Hendes fødder flyttede sig så hurtigt, at det kneb lungerne at følge med. Efter at have passeret mållinjen i tiden 51.00 drattede hun om i græsset, hvor hun sad og gispede efter vejret.

- Jeg ville bare gøre det så godt for klassen som muligt, men det var hårdt til sidst, fortalte hun.