Skøjtebanen smelter i den lune vinter

På et døgn forsvandt fem-seks centimeter is på Sønderborg Skøjtebane, men der er is nok at tage af. Lun vinter koster, men til gengæld kommer der mange på skøjtebanen, når det ikke er så koldt.

Sønderborg: i denne uge blev der sat varmerekord for en januardag, og det var såmænd i Sønderborg. Her blev målt 12,7 grader celsius, og torsdag var der otte plusgrader. Derfor forsvinder toppen af Sønderborg Skøjtebane, og det er svært at holde is på den. Rundt om på banen ligger der store vandpytter i stedet for is.

- Jeg tror, vi mistede fem-seks centimeter is på et døgn, siger Poul Anker Jacobsen, der er chef på Sønderborg Skøjtebane og viser med en fod, hvor højt isen stod dagen før.

- Men det gør ikke så meget. Vi har is nok at give af, siger han. Varmerekorden med 12,7 plusgrader var en dag, hvor alt var skidt for en skøjtebane.

- Vi plejer at sige, at vi har tre fjender: Varme, blæst og regn. Hvad kom i går? Alle tre ting. 20 meter i sekundet, regn og 12-13 grader, siger Poul Anker Jacobsen.