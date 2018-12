Sønderborg: To unge knægte på henholdsvis på 20 år og 17 år rettede fredag aften ved 21.25-tiden fyrværkeri-raketter af mod en menneskemængde på 15-20 personer på Borgmester Andersensvej i Sønderborg. Det foregik i et såkaldt bomberør.

Det, de to knægte ikke så i deres iver med at skyde fyrværkeri af var, at betjente holdt i en patruljebil i nærheden og så hele episoden.

Det resulterede i, at de to unge mennesker er blevet sigtet for at sætte andres liv og førlighed i fare.