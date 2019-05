For 29. gang var der samlet godt 1000 flotte og sjove veteranbiler på Ringriderpladsen i Gråsten til årets Oldtimerløb. Her var både gamle Ford A og en bil med filmhistorie.

Det er 29. gang at Oldtimerløbet i Gråsten gennemføres. Løbet tiltrækker hvert år omkring 1000 veterankøretøjer med ejere fra hele landet og enkelte fra udlandet. Arrangør er Lions Club Broager-Gråsten og SMCC Sydjysk Motorcykel Klub Lions-klubben giver årligt penge til velgørende og humanitære formål i lokalområdet i forbindelse med løbet. I år var der således 20.000 kr. til Foreningen Fjordbo, som Danske Diakonhjem står bag samt 20.000 kr. til Alnor Strandpark og 10.000 kr. til Rinkenæs Kulturgruppe.

Mange havde en maskot eller to på bagsædet.Foto: Timo Battefeld

Klædt på til Ford A

Årets bilmærke tema er Ford A, som blev produceret fra 1928-1931. Der holdt mange på stribe og blandt dem to A'er tilhørende Kirsten Hansen og Hans Møller Hansen fra Haderslev. Sidstnævnte kendt som Hr. Flymøller, da han også flyver og købte flyvepladsen i Vamdrup tilbage i 1998. Begge er de tilmed klædt i de rette gevandter.

- Det er snart 50 år siden jeg købte min første Ford A, fortæller Hr. Flymøller, der selv er årgang 1945. Men derfor er interessen for de flotte gamle biler ikke rustet. Også fruen har egen Ford A.

- Det er da lidt sjovt at trille rundt i de gamle biler. Vamdrup Ford A Klub, som vi er medlem af, arrangerer en seks-syv udflugter årligt, men det er første gang, at vi er med til Oldtimerløbet her.

Klimabelastning skal der ikke tales om i en tid, hvor den slags ellers er højt på agendaen. Den gamle Ford A skyder en topfart på godt 100 kilometer i timen, men sluger så også en liter benzin for hver syv kilometer.