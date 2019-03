Skimmel og snavs: Fjordhotel får sur smiley

- I januar og februar blev der afholdt en del ferie. Der har i lyset af det ikke været godt nok styr på, hvem der havde ansvaret for hvad. Men det er selvfølgelig ingen undskyldning, forklarer direktøren og oplyser, at der nu er rettet op på rengøringen.

Under besøget fandt kontrollanten virksomheden beskidt en række steder. Der var for eksempel sort belægning ved ristene ved blæser i begge kølerum samt i grøntkøleskab. Reoler i kølerum fremstod med hvid belægning og formodet skimmel.

Også problemer i januar

Med til historien skal lyde, at Fødevarestyrelsen allerede i slutningen af januar under et kontrolbesøg fandt rengøringen for dårlig flere steder på Augustenborg Fjordhotel. Et tilsyn der i øvrigt var kommet i stand efter en anonym forbrugerklage.

Ved den lejlighed slap hotellet med en indskærpelse - en slags løftet pegefinger. Desuden fik man at vide, at Fødevarekontrollen hurtigt derefter ville tjekke op på, om tingene var bragt i orden, men det var de altså bare ikke en måned senere.

- Vi har nu haft et internt møde og fået lagt en plan, så det ikke sker igen, siger Jane Christiansen.

Fødevarestyrelsen påpegede også både under besøget i januar og igen i marts, at vedligeholdelsen af fjordhotellet især køkkenet var for dårlig og fremstod slidt, hvilket ikke gjorde det nemmere at opretholde god hygiejne.

Den del er hotellet også gået i gang med at rette op på, oplyser direktøren. Der er indkøbt ny fryser, riste er blevet udskiftet, ligesom det er planlagt, at autoriserede håndværkere skal komme forbi i nærmeste fremtid.