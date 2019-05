Skelet flyttede ind som en af de første

Mandag begyndte flyttebiler at køre i pendulfart mellem Gråsten og Sønderborg med arkivmateriale, kontormøbler, klaver, piano og andet indbo, som personalet kan undvære midlertidigt. Deriblandt også et skelet, som flyttemændene havde døbt "Kent", og som nænsomt blev løftet ned fra ladet.

Sønderborg: Nu er det så vidt, at de ansatte på Christian X's Gigthospital i Gråsten i dag og de kommende dage rykker ind i det sydligste sygehustårn i Sønderborg. Tårnet har været under ombygning gennem halvandet år, og i hvert fald de to øverste etager står klar.

Undervejs fra den ene ende til den anden på den 105 meter lange gang på førstesalen skal der være hyggekroge og dagligstuer for at bryde monotomien.Foto: Claus Thorsted

Bassin uden vand

Torsdag forventer Thue Hvorslev, at de ansatte i dagafsnittet er klar til at flytte. Fredag er afsat til de sidste flyttekasser, hvorefter alle ansatte har mandag i næste uge til at pakke ud og få udstyr og alle rutiner på plads i deres nye omgivelser, før patienterne begynder at ankomme 14. maj.

Oprindelig var det planlagt, at gigthospitalet skulle flytte ind på Sønderborg Sygehus mellem jul og nytår. Fire uger før måtte Gigtforeningen dog udskyde flyttedagen på grund af store forsinkelser i byggeriet, og da hospitalet blev indviet af dronning Margrethe 5. februar, var kun en del af hospitalet klar til brug.

Håndværkerne mangler stadig at blive færdige med lofter og vægbeklædning i stueetagen. En ny tilbygning med varmtvandsbassin når heller ikke at blive klar. Bassinet har endnu hverken klinker eller vand.

I forbindelse med flytningen skifter gigthospitalet navn fra Christian X's Gigthospital til Dansk Gigthospital.