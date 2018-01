Skatteminister blev klogere på grænsehandlen

Karsten Lauritzen var mandag på rundfart i det sønderjyske, hvor han besøgte en række skattecentre samt Fleggaard i Harrislee.

Nordtyskland: Danskernes grænsehandel var helt naturlig i fokus, da skatteminister Karsten Lauritzen (V) mandag havde inviteret sig selv på anmeldt virksomhedsbesøg hos Fleggaard i Harrislee. - Nogle gange skal man også besøge nogle af dem, som ikke ligger først for. Fleggaard fylder så meget i grænsehandelsdebatten, at jeg syntes, det kunne være interessant at komme forbi, sagde han. Skatteministeren havde i løbet af dagen besøgt skattecentrene i Haderslev, Ribe og Tønder for sidst på eftermiddag at ankomme til Nordtyskland, hvor han blev budt velkommen af Fleggaards topledelse. - Jeg har da været her før, men ikke mens jeg har været skatteminister. Jeg er vokset op i en tid, hvor jeg sammen med min farmor jævnligt tog syd grænsen, sagde den 34-årige Karsten Lauritzen, der er opvokset i Løgstør.

Jeg ville da ønske, at danskere kun handlede i Danmark. Når det er sagt, så mener jeg, den traditionelle grænsehandel i dag ligger på et stabilt niveau. Vi står ikke med et kæmpe problem. Karsten Lauritzen (V), skatteminister

Ingen bekymring hos Fleggaard Den bagved liggende grund til besøget var, at regeringen i begyndelsen af november præsenterede en erhvervspakke, hvori man sænkede nogle afgifter på det, man kalder grænsehandelsfølsomme varer fx nødder i håbet om, at trække den handel tilbage til Danmark. Initiativer som man skønner vil medføre mere omsætning i Danmark på cirka 220 millioner kroner. - Jeg er overhovedet ikke bekymret. Ændringer i afgifterne har så ringe effekt på os, når den tyske moms er syv procent mod 25 procent i Danmark. Desuden er avancen i Danmark høj i forhold til Tyskland, ligesom der en helt anden omkostningsstruktur i Tyskland (red: lavere lønninger), sagde Mike Simonsen, administrerende direktør for Fleggaard Retail. Ifølge Skatteministeriet var danskernes samlede grænsehandel af såkaldte nydelsesmidler i 2016 på niveau med året før, hvilket vil sige cirka fire milliarder kroner. Til sammenligning blev der i 2016 handlet for over 100 milliarder kroner over nettet heraf en stor del i udenlandske netbutikker. - Man skal huske på, at grænsehandlen i sidste ende giver en gevinst for Danmark på mellem 3-5 milliarder (red: svenskere og nordmænd som tager til Danmark for at handle). Man skal også huske på, at vi er dansk selskab med mange danskere blandt andet mig selv ansat, sagde Mike Simonsen.