Skateshow endte i brandulykke - skater og klub nægter sig skyldige

Syd- & Sønderjyllands Politi kræver en 21-årig mand idømt en fængselsstraf for at hælde sprit på en varm eller brændende ring ved skateshowet "Ring of fire" i Sønderborg i maj 2017. Seks børn og en voksen blev forbrændt. Anklageren vil kræve Sønderborg Skateklub idømt en bøde på 80.000 kroner.

Det var en dejlig aften i maj. Solen skinnede, og countrysangeren Johnny Cash's store hit "Ring of Fire" lød i højttalerne ved Sønderborg Havn.

Her var flere hundrede tilskuere samlet for at opleve kulminationen på "Sønderborg Breakdown" - en festival for streetkulturen. For unge skatere skulle nemlig forcere en stor ring med ild i. Det var planen, at de skulle køre igennem den brændende ring.

Pludselig gik det galt, og bioethanol - altså sprit - blev hældt ud over den brændende eller varme ring, og i et splitsekund sprøjtede sprit og flammer ud over publikum, der sad og stod helt tæt på skateshowet. Seks børn i alderen 9-14 år og en voksen blev forbrændt. Flere blev alvorligt kvæstede og blev med helikopter og ambulancer bragt til eksperter på brandsårsafdelingerne på Rigshospitalet, Odense Universitets Hospital og sygehus i Flensborg.

Tirsdag blev retssagen mod den nu 21-årige mand, der hældte sprit direkte på ringen, og Sønderborg Skateklub indledt. Næsten et år efter den forfærdelige ulykke ved 19.15-tiden lørdag 20. maj.

Anklager Rikke Brændgaard Nielsen vil kræve den unge skater idømt en fængselsstraf for uagtsom legemsbeskadigelse, mens Sønderborg Skateklub kræves idømt en bøde på 80.000 kroner. De øvrige arrangører af Sønderborg Breakdown er Sønderborg Kommune og Idrætshøjskolen i Sønderborg, men de er ikke tiltalt i sagen. Både skateren og skateklubben nægter sig skyldige.