Skatere ruller masser af succes til Sønderborg

For femte gang var der Bronx AM i Sønderborg Skatehal med cremen af skatere fra ind- og udland. Da Copenhagen Open i år er i Berlin, er arrangementet dette år landets største.

Sønderborg: Hvis der er nogle, som skulle være i tvivl, om Sønderborg har fået en skater-kultur, så skal man bare lægge vejen forbi et af de efterhånden mange arrangementer, som skaterhal med tilhørende bowle nær Ringriderpladsen danner ramme omkring.

Det er der efterhånden en hel det, der gør. Og tilmed er et arrangement som Bronx AM blevet et tilløbsstykke for nogle af de bedste skatere fra Danmark og andre steder i Europa.

- Og så er der oven i købet dukket et par stykker fra Californien, som har været på turné og har læst om det på nettet, forklarer skaterhallens leder og stævnearrangør, Mette Lauridsen og fortsætter:

- Men det er ekstra fedt at se, hvordan publikum bakker op og nogle af de første fra generation et, da vi begyndte, kommer tilbage for at se det og hygge sig sammen.