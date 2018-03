Skateklub-formand: Jeg aner ikke hvad der sker

Formand for bestyrelsen i Sønderborg Skateklub, Jacob Gjørtz Christensen, har endnu ikke modtaget et anklageskrift. Derfor ønsker han ikke at udtale sig i sagen - ej heller om, hvordan han forholder sig til tiltalen.

- Hør her: Jeg, klubben eller vores advokat har ikke modtaget et anklageskrift eller noget som helst andet fra Syd- & Sønderjyllands Politi og senioranklageren. Det undrer os også meget, at vi skal læse om det her i JydskeVestkysten, før vi selv har fået besked, siger han.

- Så det er ikke fordi, vi ikke ønsker at tale med jer. Men vi vil bare gerne vide, hvad vi taler om, før vi udtaler os, siger han.

Jacob Gjørtz Christensen ønsker ikke at få sendt anklageskriftet fra JydskeVestkysten, der har et anonymiseret eksemplar.

Den 21-årig skater, der er tiltalt, ønsker ikke at tale med JydskeVestkysten. Det vides derfor heller ikke, hvordan han stiller sig til tiltalen.