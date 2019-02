Et af de punkter Task Forcen kritiserer, er den myndighedshåndbog, som sætter rammerne for sagsbehandlingen. Den var uoverskuelig og blev ikke anvendt. Task Forcen savner også systematik, en klar styring og faglig ledelse.

- Task Forcen bekræfter, at medarbejderne har et solidt fagligt grundlag, men der er opstillet en række udfordringer indenfor blandt andet systematik samt styring og ledelse, som vi allerede er begyndt at løse, siger direktør for Børn, Uddannelse og Sundhed, Carsten Lund.

Der bliver også arbejdet på at styrke afdelingens generelle arbejde gennem et kursusforløb, hvor både ledere og medarbejdere allerede har være afsted. På kurserne har fokus blandt andet været på systematik i sagsgangene.

Slutter ikke her

Forløbet slutter ikke med Task Forcens tilbagemelding.

I forlængelse heraf laves der en udviklingsplan, hvor forvaltningen over 12 måneder får et kompetenceløft med hjælp fra Task Forcen. Målet er at rette op på de ting rapporten påpeger og sikre fastholdelsen af de rette procedurer.

Efter 12 måneder skal der igen måles på en række sager for at evaluere forløbet. Den endelige evaluering forelægges byrådet, når forløbet er gennemført.

- Jeg er glad for, at Task Forcen har taget et grundigt kig på sagsbehandlingen, og vi kan se, at der allerede nu er forbedret på mange områder. Med det kommende udviklingsforløb er der sat en god retning for området, og vi vil i udvalget følge det videre arbejde med øge kvaliteten i sagsbehandlingen, siger formand og næstformand i børne- og uddannelsesudvalget, Claus Klaris og Jesper Smaling.