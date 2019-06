Dansk Folkeparti vil finde en besparelse på ældreområdet i administration og ledelse. Det kan ikke lade sig gøre her og nu, lyder det fra borgmester Erik Lauritzen(S), som mener, DF er ved at rende fra budgetforliget.

- Hvis man stadig vil stemme imod hos DF på tirsdag, så sender det efterhånden et signal om, at man begynder at løbe fra vores budgetforlig, siger Erik Lauritzen med henvisning til modstanden i det seneste møde i social- og seniorudvalget, hvor Dorthe Mehlberg (DF) sidder.

Få set på ledelsen

Hun får dog nu opbakning fra sin gruppeformand, Stefan Lydal, som afviser, at DF render fra nogen aftale. Lydal sidder i økonomiudvalget, hvor sagen netop har været diskuteret i forbindelse med en budgetrevision. Social- og seniorudvalget andel på de syv millioner kroner er ud af et samlet budget på i alt 1107 millioner til pleje af ældre og handicappede. Det svarer til 0,6 procent.

Men Stefan Lydal er alligevel bekymret for, at besparelserne kommer til at gå ud over ældreplejen, selv om formuleringen hedder, at man skal undgå at spare på den nære borgerpleje.

- Vi er bange for, at øget travlhed også giver flere sygemeldinger, så vi har opfordret til, at man har et stærkere fokus på at spare på administration og ledelse. Dorthe har tidligere arbejdet i kommunen og er nu ansat i CaRas (privat plejefirma red.). Jeg ved fra hende, at det tænkes meget anderledes i det private, siger Stefan Lydal.