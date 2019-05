Skansegården bliver politisk prøveklud

- Skansegården blev budt til salg som et hus, der trængte til en kærlig hånd og med henblik på istandsættelse. Der var ikke lagt skjult på bygningens tilstand. Flere interesserede købere meldte sig. Charles Ginnerskov fik den til det højeste bud. Man kan ikke befri sig fra tanken om, han fra starten købte med henblik på at rive huset ned. Vil han ikke sætte Skansegården i stand, kan han jo sælge til nogen af dem, der bød med henblik på at bevare bygningen. Skansegården har historisk værdi som del af landskabet og som en af de gårde, der blev bygget op igen efter 1864-krigen, siger næstformand i teknik- og miljøudvalget Stefan Lydal, Dansk Folkeparti.

Dansk Folkeparti, Venstre og Fælleslisten vil følge paragraf 14 forbuddet. Tre socialdemokrater og Slesvigsk Parti giver umiddelbart ikke udtryk for, hvordan de stemmer. Alle er enige om, at er historisk bevaringsværdige bygninger først væk, er historiske værdier tabt for evigt. Bevaringsværdige bygninger får ofte lov at forfalde i årevis, hvorefter de skvatter sammen af sig selv. Det er et dilemma, politikerne ofte står i.

Forvaltningen anbefaler at nedlægge et såkaldt paragraf 14 forbud mod nedrivning. Går teknik- og miljøudvalget tirsdag mod indstillingen, deler det de politiske vande.

I en stillingtagen til nedrivning af Skansegården, skriver Museum Sønderjylland i 2015: Sammen med gårdene Trovskovgård, Grønnekær, Langdamsgård og Snedegård, der ligger omkring Dybbøl Banke, er Skansegården en del af historien om begivenhederne i 1864. Drejede det sig om et fritliggende stuehus mange andre steder i landdelen, ville det nok få lov at falde, men med Skansegårdens placering i terrænet og historien og ikke mindst med plads i Historiecentrets virke og formidlingsområde bør det nøje overvejes om en redrivning er vejen frem. Muligheden for nybbyggeri på grunden er begrænset pga. arealfredningen, "der drejer sig om at bevare de enestående nationale værdier i området".Politikerne er ikke begejstrede for en nedrivning. Museum Sønderjylland har i 2019 givet udtryk for, at det ikke vil gøre indsigelse mod nedrivning af Skansegården, selv om det altid er trist, når historiske bygninger jævnes med jorden. Skansegården er i ringe stand og er først bygget op efter krigen i 1864, da den oprindelige gård blev jævnet med jorden før Slaget ved Dybbøl. Skansegården har en bevaringsværdi 3 på den såkaldte SAVE skala, hvilket er højt i kommunalt regi. Det var Naturstyrelsen, der solgte Skansegården til Charles Ginnerskov. Med salget ser styrelsen sig ude af beslutningsprocessen om nedrivning, og heller ikke Historiecenter Dybbøl Banke vil blande sig i slaget om Skansegården, der ligger i naturskønne omgivelser i et 7000 kvadratmeter skrående bakkelandskab mod Flensborg Fjord 500 meter fra Dybbøl Mølle.

Specielt område

- Huset blev solgt til IP Nordic folkene for fem mio. Disse udtalte efterfølgende i JV, at man ville renovere huset. Nu kan man så forstå, at det mente de alligevel ikke. Sideløbende har man nemlig holdt møder med forvaltning om tilladelse til at nedrive og bygge nyt med den begrundelse, at det var for dyrt at renovere. Jeg håber, udvalget står fast på den anbefaling, forvaltningen er kommet med og ikke lader rå pengemagt bestemme og håne, de der bød og som fulgte spillereglerne og godt vidste, det ville blive dyrt at renovere huset, skriver Venstres politiske ordfører Peter Hansen på sin Facebook profil.

- Dybbøl banker er et helt specielt område, som ikke kan sammenlignes med andre. Hvis vi først river en gård fra 1872 ned, er det uigenkaldeligt. Vi skal værne om de nationale værdier, og vi har en særlig forpligtelse med fejringen af Genforeningen næste år, siger formand Aase Nyegaard, Fælleslisten, der regner med at følge § 14 forbuddet.

- Vi skal passe på det, vi har. Der er en grund til, gården er havnet på listen over bevaringsværdige huse. Vi er i en tid, hvor det er vigtigt og forpligtende at være med til at bevare kulturarven, siger socialdemokraten Rikke Lock Harvig, der bakkes op af partifællen Kristian Beuschau.

- Vi vil gerne bevare gamle historiske bygninger. Nye huse fortæller ikke samme historie. Er et bevaringsværdigt hus først væk, så er det væk, siger Dieter Jessen, Slesvigsk Parti.

De tre sidstenævnte beslutter sig endeligt på et flertalsgruppemøde.