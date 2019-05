Gård i bakkerne omkring Dybbøl Banke bliver alligevel ikke revet ned, da køber har trukket ansøgningen om at jævne den med jorden tilbage - der var alligevel også politisk flertal for at nedlægge et § 14 forbud mod nedrivning.

- Jeg er meget tilfreds, siger Venstres politiske ordfører Peter Hansen, der fór i blækhuset i forargelse over, købet af Skansegården øjensynlig som liebhaver-objekt, tilsyneladende fra starten var et forsøg på at rive huset ned og bygge nyt.

Opfattelsen var, Charles Ginnerskov havde givet fem millioner kroner for Skansegården - det dobbelt af den anslåede værdi - med henblik på at sætte den halvandet hundred år gamle, forfaldne gård i stand.

- Jeg er meget tilfreds med, ansøgningen er trukket tilbage, og at der alligevel var politisk enstemmighed om et § 14 forbud. Det er det eneste rigtige, siger næstformand i teknik- og miljøudvalget Stefan Lydal, Dansk Folkeparti, der var meget forundret, da ansøgningen om nedrivning blev kendt primo april.

SØNDERBORG: IP Nordic direktør Charles Ginnerskov trak tirsdag morgen sin ansøgning tilbage om at rive Skansegården i Dybbøl banker ned. Mandag aften var der møde i byrådets flertalsgruppe, hvor der viste sig at være absolut flertal for at nedlægge et paragraf 14 forbud mod nedrivning. Nu behøver teknik- og miljøudvalget slet ikke behandle dagsordenpunktet på sit møde tirsdag aften, da der ikke længere foreligger en ansøgning om nedrivning. Politikerne var indstillet på at følge forvaltningens indstilling om nedrivnings-forbud, da gården fra 1872 er del af historien og landskabet som en af de gårde, der måtte bygges op igen, efter den var blevet jævnet med jorden sandsynligvis af danske soldater op til de afgørende slag på Dybbøl Banke i 1864. Skansegården ligger på et stort areal ud mod vandet i naturskønne omgivelser 500 meter fra Dybbøl Mølle.

Skansegården har en bevaringsværdi 3 på SAVE skalaen. Det er en af de højeste bevaringsværdier, kommunen alene kan tage stilling til. I bilagene til teknik- og miljøudvalget, står om Skansegården "En nedrivning vil have som konsekvens, at skanseterrænnet mister én af de centralt beliggende og ældste bygninger, der ikke kan erstattes af en ny bygning". Det slipper udvalget nu for at tage stilling til, da køber har trukket ansøgningen om nedrivning tilbage. I forvejen var der absolut politisk flertal for at nedlægge et paragraf 14 forbud mod nedrivning af Skansegården.

Selv om Skansegården er forfalden, mener politkerne, køber har købt huset vel vidende, det trængte til en mere end almindelig kærlig hånd, og derfor var der flertal for at nedlægge et paragraf 14 forbud mod nedrivning. Arkivfoto: Henrik Rath

Alt for forfaldent

Charles Ginnerskov forklarede i forbindelse med ansøgningen om nedrivning, at Skansegården var meget mere forfalden, end han havde regnet med, og at han i stedet ønskede at opføre et hus i overensstemmelse med de historiske forskrifter. Det var under alle omstændigheder fredningsmyndighederne, der skulle godkende byggeriet i de historiske banker. Fredningsnævnet er kendt for at være meget striks med historiske mindesmærker som Dybbøl Banke. Det fremgik af bilagene til tirsdagens udvalgsmøde, at Charles Ginnerskov ikke kunne være sikker på overhovedet at få lov at bygge et nyt hus op igen.

- Vi var indstillet på at følge forvaltningens anbefaling om et paragraf 14 forbud. Der stod i salgsmaterialet, Skansegården er et ældre hus, der kræver en kærlig hånd. Slår man den beskrivelse op, står der, man skal regne med at have købt et hus, som der skal bruges rigtig mange penge på at sætte i stand, så køber er gået ind i handlen med åbne øjne, siger socialdemokraten Kristian Beuschau.

- Bevaringsager er meget vanskelige sager, som egentlig påkalder sig en politisk drøftelse af hvilken linje, vi ønsker at lægge, siger Rikke Lock Harvig, der hellere vil bevare et historisk hus for meget end et for lidt.

- Jeg er meget tilfreds. Vi var alligevel indstillet på at nedlægge et paragraf 14 forbud mod at rive Skansegården ned, siger formand Aase Nyegaard, Fælleslisten.