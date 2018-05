Skærpet sygehusprofil vil koste 80 mio. kroner

Samtidig med, at Sygehus Sønderjylland bygger nyt sygehus i Aabenraa, renoveres Sønderborg Sygehus for 150 mio. kroner. Men Sygehus Sønderjylland ønsker at bruge yderligere 80 mio. kroner i Sønderborg.

- Har man sagt A, må man også sige B. Vi har selv bedt Sygehus Sønderjylland om at skabe en markant profilering af sygehusene, forklarer han dog uden at kunne pege på, hvorfra pengene skal tages.

Poul Erik Svendsen (S), formand for sundhedsudvalget, er dog klar til at finde pengene:

Det kræver, at omkring 8000 kvadratmeter i Sønderborg Sygehus renoveres for mellem 74 og 79,4 mio. kroner.

Sønderborg: Sundhedsudvalget i Region Syddanmark skal på tirsdag drøfte et forslag fra Sygehus Sønderjylland, der skal konsolidere og skærpe profilen af de tre sønderjyske sygehuse. Forslaget vil især styrke specialsygehuset i Sønderborg, som sygehusledelsen ønsker at tilføre flere aktiviteter.

I 2008 besluttede regionsrådet en plan for fremtidens sygehus i hele regionen. Den omdannede Sønderborg Sygehus til specialsygehus i tæt samarbejde med Aabenraa, der skulle være akutsygehus. Efter planen skulle Haderslev Sygehus opretholdes, indtil Aabenraa Sygehus var færdigudbygget, men det blev lukket allerede i 2014.Akutsygehus forventes fuldt udbygget i 2020. Samtidig begyndte en ombygning af Sønderborg Sygehus for 230 mio. kroner, hvoraf der nu renoveres for restsummen på 150 mio.

To stærke sygehuse

Planen skal hermed gøre det tydeligere, at der er stor forskel på sygehusene i Aabenraa og Sønderborg. Behandlinger, som det ene sygehus ikke kan klare, skal sønderjyderne kunne få på det andet, bortset fra højt specialiseret behandlinger, som foregår i Odense.

- Det vil give sønderjyderne to store, stærke sygehus. Har man i Sønderborg tidligere har tænkt, at alt på sygehuset dér flyttede til Aabenraa, er det her dokumentationen for, at det gør man altså ikke, understreger Poul-Erik Svendsen, der kalder planen for en "fornuftig afvejning mellem Sønderborg og Aabenraa".

Aabenraa Sygehus har tidligere været under massiv kritik for blandt andet lange ventetider på skadestuen og endnu længere ventetider på at blive opereret. I 2016 kom det således frem, at patienter ventede op til en uge på at blive opereret for en brækket skulder.

Sidste år førte massive problemer med arbejdsmiljøet til, at regionen indsatte en helt ny sygehusdirektion. På spørgsmålet om, hvorvidt den nye plan, som den nu har fremlagt, også vil være et plus for Aabenraa Sygehus, svarer Poul-Svendsen:

- Meget vil se anderledes ud, når først byggeriet af Aabenraa Sygehus er på plads om få år.