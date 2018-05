Skærpet profil vil udvide Sønderborg Sygehus

Flere patienter end oprindeligt besluttet skal behandles på Sønderborg Sygehus. Sygehus Sønderjylland vil have flere nye aktiviteter ind i hovedbygningen.

- Vi har behov for en skarpere profil af sygehusene både i Aabenraa og Sønderborg, forklarer Peter Fosgrau, administrerende direktør for Sygehus Sønderjylland.

Nu fremlægger Sygehus Sønderjylland så en ny, revideret sygehusplan, som vil skabe flere aktiviteter på Sønderborg Sygehus og vil betyde, at hele hovedbygningen vil blive brugt.

Efter sygehusplanen i 2008 ville Sygehus Sønderjylland nemlig kun få brug for to af de fire sygehustårne i sygehusets hovedbygning. En del af sygehuset er ganske vist blevet overtaget af Gigtforeningen, der nu er ved at indrette nyt gigthospital i det sydligste tårn, men i resten af bygningen har der hidtil været udsigt til tomme lokaler.

De fleste ambulante patienter behandles på Sønderborg Sygehus, som får brug for mere plads end forventet, da regionsrådet i 2008 vedtog en ny sønderjyske sygehusstruktur. I årene herefter forsvandt de fleste akutte funktioner fra Sønderborg Sygehus, og lyset slukkede i flere etager.

Sønderborg: Hvert år udfører Sygehus Sønderjylland omkring 400.000 ambulante behandlinger, og sygehuset forventer, at antallet vil stige de kommende år.

Ambulante patienter er folk, der er indkaldt til planlagt undersøgelse, behandling eller operation. På Sønderborg Sygehus udskrives de ambulante patienter samme dag, som de behandles. Akutte patienter er folk, hvis behandling ikke kan udsættes. De modtages på Aabenraa Sygehus efter retningslinjer, der er udstukket for alle landets akutsygehuse.

Klogt tænkt

Med den skarpere profil følger, at flere funktioner på Aabenraa Sygehus flyttes til Sønderborg, hvor Sygehus Sønderjylland vil styrke den medicinske kræftbehandling og behandling af kroniske syge. Sygehusdirektionen forventer også, at flere patienter fremover kan opereres og sendes hjem samme dag, netop som det sker på dagkirurgisk afsnit i Sønderborg.

Endelig har regionsrådet besluttet, at der skal oprettes fire demensenheder i Region Syddanmark, og at et af dem skal ligge i Sønderjylland. Sygehusdirektøren ønsker enheden placeret i Sønderborg.

- Det er klogt tænkt. Der er perspektiver i planen, siger Poul-Erik Svendsen, formand for Region Syddanmarks sundhedsudvalg, som på tirsdag skal tage stilling til Sygehus Sønderjyllands ønske om at revidere sygehusplanen fra 2008.

Ifølge Poul-Erik Svendsen vil den nye sygehusplan, som skal gælde frem til 2025, gøre Sønderborg Sygehus til et vigtigt sygehus for hele Sønderjylland:

- Der kommer flere aktiviteter, som vil trække flere patienter til. Det har jo vist sig, at langt flere behandlinger i dag kan udføres ambulant, end vi kunne forudse i 2008, siger han og varsler, at sundhedsudvalget også er klar til at bevilge pengene til udvidelsen. Det skal dog først på dagsordenen senere.