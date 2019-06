Sjældne træer: Farmors skattekort er nu en turistattraktion

Jytte Urban og Lars Tholander sidder under eventyrdigteren H. C. Andersens yndlingstræ i Slotshaven. Ved denne lind sad han og skrev på romanen De to Baronesser og syngespillet Liden Kirsten. Foto: Ludvig Dittmann

Tre foreninger har udgivet et hæfte om Augustensborgs slotsparks seværdigheder og sat skilte op ved 25 vartegn. Heriblandt er en række sjældne træer, hvoraf nogle er flere hundrede år gamle. Den 2. juli indvies projektet, hvor alle interesserede er velkomne.

Augustenborg: Det er synligt for alle, der færdes i Augustenborgs slotspark, at parken er indehaver af store og prægtige træer. Indtil nu har det imidlertid ikke været enhver beskåret at kende til træernes historie og eksotiske ophav. Det har tre lokale foreninger lavet om på. Et samarbejde mellem Hertugbyens Bevaringsforening, Kunstværket og Lokalhistorisk Arkiv for Augustenborg og Omegn resulterer i, at der nu er skilte ved 25 vartegn i parken, et informationshæfte på dansk, engelsk og tysk i mini-museet, samt fire vejviserkort i parken. Formålet med de nye tiltag er at udbrede kendskabet til træerne og parkens historie.

Udpluk af seværdigheder Sønderjyllands største akacietræ fra genforeningen 1920.Californisk kæmpefyr, som kan blive op til 3000 år gammel.



Parkens ældste træ: Et 300 år gammelt egetræ.



H. C. Andersens lindetræ.



Iskælderen.



Statuen af den utrolige Hulk.

Foto: Ludvig Dittmann - Der er mange, der tror, at det er en gravhøj, fortæller Lars Tholander. Dét, som han og Jytte Urban i virkeligheden står på, er en såkaldt "iskælder". Det er et dybt rum, hvor man i sin tid opbevared isblokke fra fjorden, som man kunne bruge som køleelementer på slottet. Foto: Ludvig Dittmann

Farmors skattekort - De sjældne træer i parken er en del af vores fælles historie, som fortjener at komme frem i lyset. Projektet kunne lade sig gøre takket være det tætte samarbejde mellem tre foreninger, som deler interesse for byens historie og kulturarv, siger Jytte Urban, der er formand for Hertugbyens Bevaringsforening. Hun er på sin vis idémageren bag projektet: - Det kom sig af, at jeg hvert år til påske har arrangeret en skattejagt for mine børnebørn i slotsparken. Så får de et hjemmelavet kort i hånden og skal løse farmors gåder, fortæller Jytte Urban. Gåderne er knyttet til fortællingerne om de forskellige seværdigheder i parken, såsom H.C. Andersens lindetræ, den faldne 400-årige edseg eller hjertetræet, som er Jytte Urbans yndlingstræ i parken.

Foto: Ludvig Dittmann Jytte Urban søgte penge i kommunens pulje for bystrategier, da hun med projektet gerne ville fremme slotsparkens fortællinger. Det blev til 58.000 kroner. Foto: Ludvig Dittmann

Augustenborg på landkortet De nye kort i parken og i pjecerne gør det muligt for flere mennesker at gå på opdagelse i parken og få en historie med. Slottet tiltrækker hvert år tusinder af turister, og håbet er, at mere information trækker flere til. - For os i Kunstværket er det vigtigt at bidrage til at få Augustenborg på landkortet. Det vil være til glæde for vores mange gæster, men ikke mindst for byens egne beboere, som med rette kan føle stolthed og glæde over deres hjemby, siger Lars Tholander, der er formand for foreningen Kunstværket og desuden også medlem af bevaringsforeningen. Projektet fik 58.000 kroner i støtte fra kommunens pulje for bystrategier og Bevaringsforeningen har også fået kommunens hjælp til at renovere den gamle bydel i Augustenborg. - Vi brænder for vores by, siger Jytte Urban. Tirsdag den 2. juni bliver projektet indviet på Augstiana klokken 19, hvor byens beboere og andre interesserede er velkomne.

Foto: Ludvig Dittmann Akacietræet ved kirken blev plantet efter genforeningen 1920, og det er det største akacietræ i Sønderjylland. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Oprindeligt stod der tre egetræer, der blev kaldt for edsegene. Nu står der ingen, men det et enkelt ligger endnu i udkanten af slotsparken. Det væltede i 1994 og er omkring 400 år gammelt. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Da det stod klart, at kommunen ville støtte projektet økonomisk, greb Jytte Urban straks fat i Lars Tholander, så de sammen kunne udvikle konceptet. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann H. C. Andersens lindetræ er ikke til at tage fejl af, for der hænger en sort mindeplade, der fortæller om digerens favorittræ i parken. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Slotsparkens uofficielle beskytter, den utrolige Hulk, står i udkanten af skovparken og er en favorit blandt besøgende børn og barnlige sjæle. Foto: Ludvig Dittmann