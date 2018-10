Sille kastede rundt med de andre piger

Sønderborg: Den 17-årige Sille Buch fra Brydeklubben Alsia kom helt til tops på podiet, da hun på hjemmebane i Humlehøjhallen vandt sin vægtklasse ved det traditionelle stævne Alsia Cup, hvor der deltog 120 danske brydere. I alt var bryderne ude i 167 kampe på de tre store brydemåtter i Humlehøjhallen.

Den talentfulde pigebryder vandt suverænt sin vægtklasse 58 kilo foran Karoline Koldby, Thor Nykøbing Falster og Sabrine Skovbak, Thor Vejgaard ved Aalborg. Heller ikke Karina Bruun Nilesen, Frederikshavn og June Normind Ottosen, Thor Vejgaard kunne stille noget op i mod den stærke Alsia-pige. Med de fire sejre blev hun kåret som stævnets bedste pige/kvinde bryder.

Sille Buch er suveræn indenfor pige/kvinde brydning i Danmark, og hun har en rekordliste, som ikke mange kan slå. I år vandt hun sit syvende danske mesterskab i træk. Hun har været på efterskole og begyndte efter sommerferien i 1.g på Statsskolen i Sønderborg.

Sille Buch har ikke bestemt sig for, hvad hun vil lave, efter hun er blevet student.

- Jeg kunne godt tænke mig, at arbejde med kroppen som for eksempel fysioterapeut, siger den gæve pige, som langt fra er træt af at smide rundt med de andre piger på brydemåtten.