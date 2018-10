Sigurds Danmarkshistorie i topform

Sønderborg: Den udsolgte Teatersal var fyldt af summende forventningsfulde børn og voksne.

Jeg tænkte lige et øjeblik, hvor anstrengende det må være forestilling efter forestilling at levere varen - at leve op til de mange forventninger.

Men så kom Sigurd Barrett og slog tonen veloplagt an på klaveret. Eskild Dohn, Martin Klausen og Mikkel Riber var hans dygtige og lige så veloplagte musikanter eller troubadourer, for de gik ud og ind ad forskellige roller, sang og spillede allehånde instrumenter også.

Musikken var i den grad på plads. Og nu i skrivende stund sidder jeg og nynner melodistumper, hører akkorder og verselinjer for mit indre øre.

Ligeså var de fire dansere knagende dygtige, trinene var sikre og de fyldte alle pauser og scenen ud på fineste vis. Stor ros til de dygtige piger også.

Nå, hvad handlede det så om? Jo, den Danmarkshistorieforestilling, jeg for et år siden overværede til Oksbøl Friskoles 25-års jubilæum, har Sigurd Barrett omarbejdet til en teaterkoncert, så der ud over Danmarkshistorien er et plot, en underliggende handling, der binder de historiske scener sammen. Ganske enkelt har Sofie, spillet fint af Ellinor Rosa Barrett, en opfinderfar (Adam Ild Rohweder, som også veloplagt beklædte de mange bærende roller), der har lavet en tidsmaskine. Naturligvis kan en pilfinger ikke holde fingrene væk, og hun falder helt tilbage til istiden, møder stenaldermennesket, kommer videre til bronzealderen og hvirvles i susende fart gennem tusinder af år via sange, musik og små skuespil.