Sigtet for at ville dræbe sin mand med medicin: Varetægtsfængsling forlænget

Nima.n

Den 64-årige drabssigtede kvindes advokat er iransk fødte Nima Nabipour, der har rødder i Sønderborg. Han kom til byen med sin familie som ung flygtning i 80erne. Han har været skuespiller i film som Sommer, men uddannede sig til advokat for på forældrenes opfordring at have et sikkert eksistensgrundlag. Han blev blandt andet kendt i den såkaldte Føtex sag, hvor en flaskedreng blev fyret for at deltage i en Islam debat på nettet, men supermarkedskæden måtte trække fyringen tilbage som ubegrundet. Narko-sager, Christiania Pusherstreet sagen og andre bemærkelsesværdige strafferetssager har gjort Nima Nabipour kendt. Sidste år nåede han for alvor ind i rampelyset, da han blev forsvarer for den bedragerisigtede Britta Nielsen, der under mange års ansættelse i Socialstyrelsen menes at have ført satspuljemidler i en størrelsesorden på mindst 111 millioner kroner over på egne konti. Den sag er netop udsat af Anklagemyndigheden i København og venter endnu på at komme for retten. Britta Nielsen blev anholdt i Sydafrika sidst på året 2018 og fløjet tilbage til Danmark. Nima Nabipour åbnede eget advokatkontor 1. august sidste år under firmanavnet nima.n