Sig din mening om biogasanlæg på bar mark i Kværs

KVÆRS: Hvis man som borger har en mening om det kommende biogasanlæg i Kværs eller gerne vil vide mere, er det nu, man skal slå ørerne ud og spidse pennen. 16. januar klokken 17 er der møde på Kværs Kro, hvor bygherre Nature Energy fortæller om projektet. Derefter er der mulighed for at tage stilling til projektet frem til 30. januar, hvorefter der udarbejdes en miljørapport. Det er altså med at give sit besyv med nu og bringe alt i spil af relevans for byggeriet af et biogasanlæg, da det såkaldte idekatalog danner grundlag for den videre planlægning.

- Det kan jo være, folk har mere indsigt i de lokale forhold, end vi har. Det giver mulighed for at bidrage med informationer, spørgsmål og input, vi ikke har endnu. Det er nu, man skal give udtryk for sin viden og bekymringer, så vi kan tage højde for det i planlægningen, siger sagsbehandler Anne-Mette Kildegård Andersen.

Ideoplægget findes på kommunens hjemmeside under høringer og afgørelser. Anlægget vil kunne modtage op til 800.000 ton biomasse årligt. Det kan blive til cirka 27 millioner kubikmeter naturgas. Landmænd har organiseret sig i Biogas Syd og er klar til at levere gødning og gylle samt at investere i anlægget, så forsyningerne er sikret, selv om der godt kan komme flere råstof-leverandører til endnu.

Landmændene får den afgassede gødning tilbage og kan sprede det koncentrerede restprodukt på markerne.